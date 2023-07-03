中山附醫「小南阿長」3日正式上線，打造智能輔助護理平台。（陳淑芬攝）

中山附醫與台灣微軟攜手合作開發的「小南阿長」智能輔助護理資訊平台今天上線。中山附醫專任董事周英香表示，開發「小南阿長」的出發點在於運用AI讓第一線的護理師、病人及家屬能獲得執業及醫療照護的協助；台灣微軟總經理卞志祥則指出，「小南阿長」提供24小時的護照護流程自動化與行動化、多國語言衛教等服務，營造智能友善的醫療照護執業環境。

周英香表示，面臨現在病人的多元化，衛教多國語言的需求，「小南阿長」具有500多種疾病的衛教及語言溝通功能，讓病人及家屬、外籍看護都能配合治療計畫；臨床護理師在面對教學與學習時，能即時得到「小南阿長」的協助與輔助，減少龐大工作壓力，達到以病人安全為導向的目標、智能友善的護理執業環境。

台灣微軟總經理卞志祥表示，中山附醫與台灣微軟攜手合作，使用微軟「Teams、Power Platform平台」，串聯最新生成式AI技術「Azure OpenAI ChatGPT」發展多元智慧臨床應用，建置「小南阿長」智能輔助護理資訊平台，營造智能友善的醫療照護執業環境。

卞志祥強調，微軟智慧醫療雲端解決方案的三大目標是提升醫護生產力、強化資料分析與應用、更好的民眾就醫體驗，未來將持續挹注AI應用於次世代醫療平台，推動台灣智慧醫療走向下一個新世代。

「小南阿長」成果由護理部副院長吳姿蓉在記者會展示，她指出，疫後護理缺工，「小南阿長」取名自有「護理之母」之稱的「南丁格爾」，解決教學、品管及行政等臨床困境，希望透過護理專業與資訊科技的結合，使護理人員的工作更具專業價值、效益。