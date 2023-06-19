此外，大陸SM因5月中旬來，SM裝置出現較為集中檢修，這部分檢修的裝置一部分是因控制虧損包袱況停車，另一是常規檢修；目前開工率約67.5％，較去年同期下降1.5個百分點。上述檢修裝置檢修期限較長，多在7月初甚至8月才會復產，促使6月SM供應偏緊，支撐報價反彈，重回900美元整數關卡之上。台化、國喬（1312）、台苯（1310）營運疏壓。

分析師表示，PVC市場基本面變動不大，採購多維持剛需為主，PP受檢修裝置集中影響，市場供應略顯偏緊，對市場支撐較強，加上期貨近期表現向好，對市場信心提振明顯，現貨跟隨調漲。

近年來全球PVC貿易量持續在900萬噸/年以上，最大淨出口地區是北美、東北亞和西歐；主要進口地區是印度、中東、東南亞、非洲和東北亞。

台塑指出，印度政府為保護其國內PVC業者，今年5/17發布高VCM殘留量進口PVC數量限制之保護措施（SafeGuard）。台塑長期耕耘印度，品質及服務在印度客戶心目中為第一品牌，且PVC之VCM殘留量低於標準值2ppm，並已通過印度標準局（BIS）認證，有利未來銷售。

擴大PVC應用商機，華夏除掌握新屋推案商機，也布局各項公共工程。另，北美車船膠皮需求也漸復甦、東南亞膠布類包裝材需求旺盛，搭配膠皮及膠布工廠機台之改造預計上半年可陸續完成試車，有助提振效率，支援新產品推出目標。