宜蘭南澳神秘沙灘日前有沙灘業者違法載客營利，遂交通部5月底訂出全國「沙灘車管理指引」，宜蘭縣政府依指引成立聯合稽查小組，於10日起的每周六日針對南澳沙灘展開稽查，迄今再無沙灘車擅闖進入，終結7年多來違法橫行，落實縣府執法取締的決心。

縣府邀集中央及地方有關單位召開沙灘車管理會議，依據「沙灘車管理指引」進行權責分工；像是道路、南澳溪出海口、小燕鷗繁殖管制區、海岸沙灘土地、保安林地及觀音海岸自然保護區等，分別由警察局、水資處、農業處、建設處等單位執行取締。

行政院將南澳神秘沙灘列為全國禁止沙灘車活動場域的優先示範地區，由中央與地方共同合作強力取締違規，展現執法決心。工旅處表示，中央與地方單位組成聯合稽查小組，10日稽查至今，有顯著遏阻成效，沙灘車不敢再亂闖，生態繁殖地得以復育；日後將每周持續不定時稽查，六、日則全天加強稽查違法沙灘車活動。