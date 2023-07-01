台灣大車隊在2018年即創立「天空聯盟」合作模式，與日本大和計程車結盟，台日雙方合作、彼此的用戶可使用原有的叫車APP即時叫到對方的計程車，價格透明並確保服務品質；大和計程車是日本第一家上市計程車業者，創立已84年，在東京與其聯盟合計擁有1萬3千台計程車。此外，台灣大車隊也與京都MK車隊，有日人入境旅遊包車等合作關係。

楊榮輝指出，交通運輸業具有高度的屬地性及在地需求性，在行動通訊技術發展成熟的現在，各國運輸業也都往線上服務發展，從而在跨國運輸的需求上，可以透過彼此APP的串接讓各自的乘客可以在他國使用原有的叫車APP，取得當地合法運輸服務，非常便利。

因應疫後國境開放，即將進入暑假旅遊旺季，台灣大車隊提供國人暑期到日本旅遊、或是商務客到日本出差，不論搭機送機、包車出行旅遊，打開55688 APP就可在東京街頭叫到日本計程車，沒有語言、時差障礙。