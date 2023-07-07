中油7日舉辦《華枝春滿 一把輕》新書發表會暨台灣石化產業影像珍藏回顧特展開幕活動，包括台塑石化、化工學會及多位產業前輩，出席支持。

中油董事長李順欽表示，石化產業從無到有，歷經超過半世紀的建置與發展，許多科技、醫療、民生等等基本原料多是由石化產業延伸而來，無疑是台灣經濟重要推動者。這本新書及影像回顧展紀錄台灣石化產業逾半世紀風華，為台灣經濟留下劃時代的美好印記。

中油彙整60年來石化產業的史料影像、歷史文獻，並訪談多名油人，出版了《華枝春滿 一把輕－台灣石化產業上游奠基者：台灣中油公司》新書，並舉辦「台灣石化產業影像珍藏回顧特展」，帶領眾人回顧台灣逾半世紀的石化產業發展。

中油特安排石化產業發展對談交流，邀請中技社董事長潘文炎、中油前董事長朱少華、前副總經理謝榮輝，一起分享石化產業從一輕、二輕到新三輕的發展歷程，令人難忘的過程與產業紀事，讓大家更了解石化產業的歷史脈絡軌跡。

此外，台灣石化產業影像珍藏回顧特展展出多達100幅珍貴影像，紀錄台灣石化工業一甲子歲月的發展，展覽地點於中油大樓一樓圓弧廳，展期至7月14日截止。