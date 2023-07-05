由財團法人沈春池文教基金會主辦的「我家的兩岸故事」台中巡展，5日在文化部文化資產園區盛大展出，台中市長盧秀燕受邀出席開幕式。（台中市政府提供／馮惠宜台中傳真）

由財團法人沈春池文教基金會主辦的「我家的兩岸故事」台中巡展，5日在文化部文化資產園區盛大展出，台中市長盧秀燕受邀出席開幕式。（台中市政府提供／馮惠宜台中傳真）

由財團法人沈春池文教基金會主辦的「我家的兩岸故事」台中巡展，今（5日）在文化部文化資產園區盛大展出，透過豐富的人物影音及典藏文物，再現動盪時代的遷台歷史；台中市長盧秀燕出席開幕式表示，此檔展覽爬梳民國38年前後軍民渡海來台的歷史，「勿忘過去、展望未來」，盼民眾從歷史省思，讓台灣更好。

盧秀燕指出，兩岸歷史密不可分，500年前「唐山過台灣」，台灣的先人從大陸漂洋過海，經過黑水溝到台灣落地生根；另還有一批百萬軍民包括流亡學生，亦於民國38年前後來到台灣。隨著時代巨輪前進，許多人、事、地、物會漸漸流逝，她很感佩台灣有一群人非常努力地在為台灣保留歷史。

「我是族群融合、兩岸和平家庭中長大的孩子！」盧秀燕說，這樣的家庭背景看似應該會有省籍衝突、國籍衝突，然而她卻生長在充滿愛的家庭，她也期盼每個人都是快快樂樂的台灣人。

盧秀燕表示，沈慶京先生所帶領的沈春池文教基金會，數十年前贊助藝人凌峰製作電視節目「八千里路雲和月」，投資大量人力、物力、財力支持許多藝文團隊，現在更歷時5年，將兩岸故事相關人、事、地、物進行爬梳，成就了這檔展覽，對台灣現代歷史貢獻極深。

沈春池文教基金會說明，這項巡展從2019年自高雄啟航，第六站抵達台中，展覽內容來自民間徵集許多珍貴的老照片、影音資料及相關文物，分為「跨越黑水溝」、「生命路線地圖」、「一卡皮箱到台灣」和「八千里路」等展區，將見證大時代的珍貴影片與文物，結合互動科技與新媒體藝術，以情境式策展手法帶領觀眾重返歷史現場，與歷史重新對話；台中巡展自7月5日起至9月20日止。

基金會強調，其中包括台中在地的歷史見證者及老照片，如彩虹爺爺黃永阜、銀聯三村眷村媽媽、走過大時代的百歲女性賈李樹芝、烽火中護送國寶安抵台灣的索予明等人。透過他們的生命故事，溯源一頁遷台史的流變脈動。