佳能今天舉行股東會，佳能近幾年朝影像應用、車載及Edge AI三大領域轉型，由過去數位相機的研發製造轉為智能光學模組，目前影像新應用佈局已逐漸發酵，不過今年上半年受到全球總體環境不佳影響，營運陷入谷底，今年第1季稅後虧損為6655萬元，每股淨損為0.23元，累計前5月合併營收為16.4億元，年減15.88%。

儘管上半年營運表現不佳，佳能越南廠依照預期規劃已投入生產，搭配台灣廠及大陸廠，三大廠區將依客戶需求調配生產，有助於接單出貨。

展望下半年，佳能表示，目前影像產品狀況較好，車用及安控新客戶及新訂單也依計畫在走，預期下半年將較上半年兩位數成長，並有機會轉虧為盈，樂觀看待下半年營運。

就各產品來看，佳能影像產品為應用於360度消費型相機及B2B等領域產品，以及高階會議系統產品，並整合影像、影音及AI等應用，其中影像應用360度相機領域從EMS，JDM到ODM，在入門消費性至高階B2B市場皆佔有一席之地，2022年影像應用相關產品佔佳能營收比重為45%到50%，預期今年將持續成長至55%，至於光學元件模組佔佳能2022年營收比重約22%到25%，預計今年佔比約20%上下。

佳能今天股東會通過111年度財報，以及每股配息0.45元。