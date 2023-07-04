摩根士丹利證券半導體產業分析師詹家鴻指出，世芯-KY於3月法說會時曾透露，已經奪下一至二個車用高效能運算（HPC）訂單，當時大摩還無法確定確切時間與潛在應用。不過，根據最新針對大陸電動車供應鏈所做產業調查，大陸品牌理想汽車已經確定先進駕駛輔助系統（ADAS）的5奈米製程特殊應用晶片（ASIC）設計案，此項目將由世芯-KY協助達成。

考量此專案需要部分前端設計，摩根士丹利證券不排除世芯-KY與大陸當地設計服務業者合作的可能性，預期部分委託設計（NRE）自下半年開始貢獻營收，部分統包解決方案的營收貢獻則將在2026年到位。

詹家鴻強調，車用HPC營收有可能在2026年時，占到全體營收的10％～15％，同時，世芯-KY也是大摩研究範圍中在人工智慧（AI）半導體領域著墨最深的企業，切合近期題材熱度。

外資估計，世芯-KY的每股稅後純益（EPS），將從2022年的24.5元，增長逾倍、至51.51元，2024、2025年EPS繼續成長到62.47元與79.66元，動能斐然。