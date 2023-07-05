貿聯-KY今（5）日公布2023年6月營收42.74億元，呈雙減，分別較上月及去年同期衰退3.3％及15.65％，另上半年累計營收256.69億元，亦呈年減0.03％。

展望未來，由於IT及消費性電子有急單浮現、伺服器／資料中心也初見回溫，再加上半導體設備谷底已現，貿聯-KY董事長梁華哲仍樂觀看待下半年的表現應會優於上半年。