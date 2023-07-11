永冠6月出貨噸數11,839噸，月減28.3％、年減幅32.3％；6月合併營收5.9億元，月減29.4％、年減31.9％。永冠表示，中國大陸市場第二季末景氣反轉迅速，多數行業發展態勢從年初積極看好，快速滑落至保守觀望，導致注塑機與產業機械客戶需求不如預期。

永冠表示，風電等能源產業原本不受景氣影響，但大陸官方6月29日釋出對海上風機補助人民幣26億元政策後，風機主機廠預期出貨價格有望持續回升，期盼大陸官方祭出擴大投資或補貼基礎建設的刺激方案，客戶放緩風機裝機，連帶也影響對永冠鑄件拉貨，致使6月實際出貨噸數遠低於預期目標。

永冠指出，中國大陸去年風機市場投標項目超過100GW，今年前五月投標也超過35GW；依大陸十四五計畫，政策規定風電每年裝機量須達60GW以上。大陸風電市場上、下游業者普遍樂觀預期，風機裝機需求僅是延遲而未消失。永冠正密切觀察今年下半年風電市場，能否複製去年第三、四季大幅反彈的態勢。