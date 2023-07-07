英特磊6月營收持續守穩於5千萬元大關之上，連兩個月呈現月增，並寫下今年新高，董事長高永中先前股東會透露，目前能見度相較先前明確，下半年表現將優於上半年，公司國防用銻化鎵（GaSb）訂單穩定，除美國外，北歐、日韓客戶產品認證持續進行，估2023年營收占比升至15％～20％。

至於磷化銦（InP）方面，今年上半年PIN客戶庫存仍偏高，處於庫存去化階段，APD訂單則持續增加，至於高頻HBT量產訂單已自第二季中旬逐漸復甦，大尺寸InP HBT等磊晶產品亦開始交貨。