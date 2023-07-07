麗豐-KY表示，目前營運終於走出疫情陰霾，迎向陽光。旗下主營通路「克麗緹娜」之消費者來店數已逐步穩定增加；伴隨「新美力電商」、「雅樸麗德醫美抗衰」、「RnD 美甲美睫」等品牌相輔相成，期望下半年可持續創造集團的營運優勢。

依中國國家統計局發布之數據顯示，麗豐-KY主營地區今年4月社會消費品零售總額較去年同 期增加18.4％，以及去年11月起逐步爬升的態勢來看，大陸地區的各行各業皆已陸續恢復正常步調，連帶美容業的剛性需求亦開始逐步釋放。

麗豐-KY旗下主營通路「克麗緹娜」第一季雖然略微受到確診高峰的低迷氣氛影響，但在第二季的母親節消費檔期則顯示出業務實力的正常發揮，加上展店計畫助攻，帶動集團今年上半年營收繳出年增率15％的優異佳績。

麗豐-KY指出，集團長期發展的定位持續將聚焦在「品牌」及「產品」，目前旗下四大品牌及通路包括「克麗緹娜」、「新美力」、「雅樸麗德」、「RnD美甲美睫」等擁有護膚、美肌、美甲美睫、護髮、健康等五大系列產品；目前主營通路「克麗緹娜」全球總加盟店達5064家規模。