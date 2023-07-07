力成6月營收為59.38億元，月增4.71％，但較去年同期衰退26.61％，今年第二季營收為172.17億元，較上季成長9.38％，仍較去年同期下滑25.99％，累計今年前6個月營收為329.58億元，較去年同期衰退25.25％。

群聯6月合併營收34.38億元 月成長7％
鋼市持續低迷 燁興H1業績同比衰退33.89％
《生醫股》健喬Q2營收創高 H1年增26.4%
#力成 #月營收 #較去年同期 #第二季營收 #月增