力成6月營收為59.38億元，月增4.71％，但較去年同期衰退26.61％，今年第二季營收為172.17億元，較上季成長9.38％，仍較去年同期下滑25.99％，累計今年前6個月營收為329.58億元，較去年同期衰退25.25％。
力成6月營收寫7個月新高 第二季營收季成長9.38％
封測大廠力成（6239）公布6月營收為59.38億元，月增4.71％，並寫近7個月營收新高，第二期營收則是172.17億元，較上季成長9.38％。
封測大廠力成（6239）公布6月營收為59.38億元，月增4.71％，並寫近7個月營收新高，第二期營收則是172.17億元，較上季成長9.38％。
力成6月營收為59.38億元，月增4.71％，但較去年同期衰退26.61％，今年第二季營收為172.17億元，較上季成長9.38％，仍較去年同期下滑25.99％，累計今年前6個月營收為329.58億元，較去年同期衰退25.25％。
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