頎邦6月營收18.75億元，雖較上月小幅衰退1.38％，也較去年同期衰退11.45％，但第二季來到54.7億元，較上季成長達18.85％，寫下近四季營收新高，但仍較去年同期下滑17.48％，累計今年上半年營收為100.73億元，較去年同期衰退24.68％。
封測廠頎邦第二季營收54.7億元 寫近4季新高
封測廠頎邦（6147）公布6月營收為18.75億元，雖較上月小幅衰退1.38％，但整體第二季營收來到54.7億元，較上季成長達18.85％，第二季營收表現優於市場預期。
封測廠頎邦（6147）公布6月營收為18.75億元，雖較上月小幅衰退1.38％，但整體第二季營收來到54.7億元，較上季成長達18.85％，第二季營收表現優於市場預期。
頎邦6月營收18.75億元，雖較上月小幅衰退1.38％，也較去年同期衰退11.45％，但第二季來到54.7億元，較上季成長達18.85％，寫下近四季營收新高，但仍較去年同期下滑17.48％，累計今年上半年營收為100.73億元，較去年同期衰退24.68％。
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