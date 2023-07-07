頎邦6月營收18.75億元，雖較上月小幅衰退1.38％，也較去年同期衰退11.45％，但第二季來到54.7億元，較上季成長達18.85％，寫下近四季營收新高，但仍較去年同期下滑17.48％，累計今年上半年營收為100.73億元，較去年同期衰退24.68％。

世界先進第二季營收98.54億元 較上季強勁增長逾二成
三星電子預測Q2營利年減逾95％ 創14年最低
《半導體》世界先進Q2營收季增逾2成 略勝預期
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