富邦金控6月稅前、稅後淨利均創下歷年6月單月新高；子公司富邦人壽6月稅後淨利亦創下歷年6月單月新高；台北富邦銀行6月、累計今年前6月稅後淨利創下歷年同期新高；富邦證券6月、累計今年前6月稅後淨利創下歷年同期次高紀錄；富邦產險則自今年4月起，已連續3個月獲利。各子公司獲利表現詳細說明如下：

富邦人壽2023年6月稅後淨利為125.19億元，累計上半年稅後淨利為262.98億元。6月份台股走高，富邦人壽領取股息收入及小幅實現資本利得。債市投資方面，美國就業成長穩健，核心通膨仍高，市場預期FED下半年仍維持緊縮政策，6月債市利率呈現震盪走高。策略上維持充足流動性部位，以利於後續市況變化時能有效因應。美國聯準會上調點陣圖預測，暗示下半年仍有兩碼的升息空間，較市場預期鷹派，支撐美元走勢。美元兌台幣6月份升值1.2%，貢獻當月匯兌利益。6月底外匯準備金餘額逾300億。富邦人壽個體累計前6月初年度保費收入(First Year Premium)達477.82億元，總保費收入(Total Premium)達1,580.64億元，預估皆排名業界第二，單6月初年度保費89.47億，較去年同期成長20.3%，其中傳統型較去年同期成長423.3%，主因分紅保單銷售挹注達29.1億(累計前6月分紅保單初年度保費達46.35億)，表現亮眼，另總保費302.47億，較去年同期亦成長6.6%，預估單6月初年度保費及總保費皆排名業界第二。6月底資本水準維持良好，RBC及淨值比率遠高於法定最低要求200%及3%以上。

台北富邦銀行2023年6月稅後淨利24.76億元、較去年6月獲利成長逾3成，累計稅後淨利130.16億元，年增7%，惟若去年獲利排除一次性轉投資廉價購買利益，累計獲利較去年同期成長約31%，主因核心業務獲利動能穩健，利息淨收益穩定增加，手續費淨收益較去年同期成長27%，主要來自財管及信用卡收益較去年同期大幅提升，以及今年以來金融商品相關收益持續維持高成長。信用卡上半年累積新發卡約170萬卡，其中近8成來自Costco聯名卡，截至6月底整體有效卡數較去年同期成長逼近四成，上半年累積簽帳金額突破2千億，創歷史新高。截至6月底北富銀逾放比率為0.12%，備抵呆帳覆蓋率為1070%，資產品質維持穩健。

富邦產險2023年6月稅後淨利3.24億元，累計稅後虧損32.39億元。公司持續調整業務結構及強化品質控管成效展現，各險獲利穩定提升，加上優異的投資績效，逐月縮小因防疫保單所致之年度累積虧損。在業務表現方面，拓展業務同時掌控風險胃納，6月整體簽單保費56.26億元，其中工程險因公司積極參與綠能保險業務讓單月簽單保費大幅成長107.6%，商業火險及新種險亦有10%以上成長，帶動企業保險整體簽單保費較去年同期成長21.8%；累計前6月簽單保費收入305.03億元，成長1.9%，簽單市占率達24.5%，續居市場龍頭。

富邦證券2023年6月稅後淨利10.18億元，較上月成長1.5倍，主要受惠股利挹注及6月台股價量齊揚，帶動證券各項業務收入皆較上月增加；累計上半年稅後淨利34.4億元為歷年來次高，年成長51%，6月中加權指數突破萬七創今年以來新高，金融資產部位獲利較去年同期顯著成長。