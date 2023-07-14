信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，國內房租過去呈現緩漲趨勢，主要受到房價創下歷史新高，加上通膨等因素，都帶動整體租金走揚，尤其是雙北市以外的區域，過去租金水平相對較低，受房價大漲加上市場需求穩健，從統計來看租金走揚趨勢更較北部顯著，所幸政府不斷有補貼租金政策，可以幫忙租屋族分擔一些房屋負擔。

統計顯示，6月租金指數為103.66，不過年增率是近12個月首度跌破2%，年增率達1.98%，而過去11個月平均年增率是2.18%，租金漲勢似乎有收斂狀況，可觀察未來幾個月租金是否表現漲勢持續趨緩。

以區域來看，6月漲幅仍高的是中部地區，年增率仍達2.59%，南部地區則漲勢有略為趨緩，今年1月年增率一度達到3.09%，不過6月年增率為2.11%，北部地區則可能租金較高，雖然趨勢仍呈顯緩漲，但漲幅明顯低於中南部地區，北市近3個月年增率都在2%以下，6月年增率剩1.74%。

曾敬德表示，雖然市場有囤房稅2.0會導致租金上揚的聲音，不過房東收到新調整後的房屋稅單是後年的事情，短期內囤房稅可能還不會造成影響，不過，過去一年市場交易量縮，由租轉買的需求減少狀況，加上就業市場仍維持相對穩健，租金仍未見到可能修正的跡象。