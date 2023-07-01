長榮30日除息70元，爆出逾14萬張成交量，股價衝上漲停93.5元，順利展開填息。在除息當天，長榮盤後鉅額交易逾17萬張、成交金額高達159.55億元，何方神秘買盤大手筆吃貨，引發高度關注，其實這筆盤後鉅額賣出，就是巴拿馬長榮國際出清海運股權，而接手的神秘買家估是張家自己人，外界解讀，象徵張家兄弟持續朝海空分家邁進。

依證交所公告資料，6月30日盤後鉅額交易，長榮成交逾17萬張、成交金額總計159.55億元，包括一筆17萬張以每股93.5元漲停成交，成交金額159.35億元，另一筆252張以76.5元跌停價位成交，金額1927萬元。

6月30日，巴拿馬長榮國際公告出清長榮海運股權。鏡週刊報導，長榮海運盤後一筆賣出156,714,726股，就是出自巴拿馬長榮國際，另一筆賣出13,716,274股，總計170,431,000股，金額159.35億元，全由一位神秘買家掃貨，估就是張家自己人買下。

無獨有偶，長榮航空大股東長榮國際6月以來第二度公告，申報轉讓5萬張長榮航空持股，預計在下周陸續賣出，想要經營長榮航空的張家兄弟，可在市場上買進增加持股。這次申讓後，長榮國際持股長榮航空已降至61.22萬張、11.42%。

事實上，長榮集團大哥張國華多次表示，要保持集團的完整性，最好的辦法就是解散巴拿馬長榮國際公司及長榮國際二家家族公司，兄弟四人取得各自的財產再去投資所想要經營的公司，取得主導權。

在長榮集團經營權大戰落幕後，集團兩大控股公司巴拿馬商長榮國際（EIS）及長榮國際（EIC）紛紛減少手中持股，降低對集團相關公司的影響力，外界解讀，象徵張家兄弟持續朝海空分家邁進。