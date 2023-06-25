移民署推「擴大逾期停（居）留外來人口自行到案專案」，即將於6月底結束，專案結束後，自行到案者將不再享有最低逾期罰款2000元及不管制禁止入國從寬措施。日前印尼籍失聯移工莉莉（化名）趕在專案結束前，攜幼女至移民署新北市專勤隊自行到案，經專勤隊協助辦理相關程序，近日將可順利返鄉。

日前莉莉從網路得知移民署自行到案專案，在同鄉友人的陪伴下至新北市專勤隊自行到案，經了解，莉莉失聯期間結交男友並懷孕，但於產前即與生父分手，生下女兒後因生父不詳，女兒無任何身分證明文件及護照，無法與莉莉一同返國。新北市專勤隊遂協助母女做親子血緣鑑定，並聯繫駐台北印尼經濟貿易代表處協助申辦小孩旅行證件，讓莉莉可以帶著女兒踏上回家的路。

移民署新北市服務站主任林財榮表示，移民署自今年2月1日至6月30日，推動「112年擴大逾期停（居） 留外來人口自行到案專案」，在專案期間自行到案者，從寬論處，採取免收容、繳最低逾期罰款2000元，且不管制禁止入國，呼籲在台逾期停（居）留外來人士，趕緊把握至本月底專案最後期限自行到案。