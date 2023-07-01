不少回收老人雖然辛苦，但不代表可以未經同意就直接拿走東西。有自行車業者，進口了一輛價值16.5萬的自行車，還未拆箱，先放在店門口，卻遭回收婦整箱搬走，最終自行車找回來，但回收婦下場也慘了。

位在台南的自行車業者，日前進口了總價16.5萬的自行車，由於尚未拆封、組裝，呈現裝箱狀態，放置在店口，過沒多久後老闆發現自行車不翼而飛，立刻報警，警方沿途調閱監視器，發現被一名回收婦整箱搬走，最終在一公里外的巷內找到自行車。

員警開始挨家挨戶詢問有沒有人認識畫面中的婦人，一名女子看到後驚喊「這是我媽」，員警苦笑表示「這東西10幾萬，你媽把她搬走了」，才知母親闖禍。

原來這名80歲回收婦，看到紙箱就以為是店家不要的廢棄物，沒有詢問就逕行搬走，準備晚點送去回收廠，雖然沒有拆封，自行車也沒毀損，但由於竊盜屬非告訴乃論之罪，儘管老闆沒有提告，婦人仍被警方移送法辦，負上該負的刑責。