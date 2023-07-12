美國總統拜登今天提名資深職業外交官石露蕊（Laura Stone）擔任美國駐馬紹爾群島大使。這個太平洋島國是重要的戰略前哨陣地，如今成了美、中競爭的焦點。

路透社報導，石露蕊目前為美國國務院「新型冠狀病毒疫情應變辦公室」（Office of COVID Response）副協調員，先前曾任主管印度、尼泊爾、斯里蘭卡、孟加拉、不丹和馬爾地夫事務副助理國務卿。

能說一口流利中文的石露蕊此前也曾擔任對抗中國惡性經濟影響的協調員，以及主管中國、台灣、香港和蒙古事務的代理副助卿。

馬紹爾群島是與華府簽署所謂「自由加盟協約」（Compact of Free Association, COFA）的3個太平洋島國之一；依據協約內容，美國保留對3國的防禦責任，同時提供經濟援助，並以擁有進入太平洋這塊廣大戰略區域的專有權作為回報。

續簽這些協定，成為美國努力抗衡中國擴大其在太平洋地區影響力的關鍵一環，然而，美國1946年至1958曾在馬紹爾群島進行67次核試驗，迄今仍嚴重影響當地民眾健康和環境，當地媒體報導，雙方在如何解決核試遺毒問題方面依然存在分歧，因此尚未達成最終協議。

與此同時，北京外交官一直向這個地區示好，中國的建築和採礦業者也不斷擴大他們在太平洋島國的業務。

今年5月，美國已與密克羅尼西亞和帛琉續簽「自由加盟協約」，美方首席談判代表當時告訴路透社記者，他希望與馬紹爾群島敲定這項戰略協定。美國與馬紹爾群島的COFA今年9月到期。

根據今年達成的諒解備忘錄，美國將尋求在20年內向上述3個太平洋島國提供71億美元資金，但須經美國國會批准。

去年有100多個軍備控制、環境和其他活動團體，敦促拜登政府就美國在馬紹爾群島進行大規模核試的影響，向馬紹爾群島正式道歉並提供公平賠償。