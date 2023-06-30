行政院會昨通過《台美21世紀貿易倡議》首批協定，國民黨團昨發函立法院長游錫堃，請求將該協定排入召開臨時會朝野協商；對此，民進黨團今表示，《台美21世紀貿易倡議》通過後，國民黨團發函將該案納入7月中的臨時會，民進黨團的立場是開放，這是喜事也是好事，如果可以趕快上路，減少國內立法行政的紛擾樂觀其成。

民進黨立委莊瑞雄指出，在這裡跟國人同胞說明，服貿不是不能簽，而是要跟誰簽，我們看待整個台美貿易協定，民進黨團用開開心心看待這件事情，臨時會立法院審查表達歡迎，但也要回顧一下，2008年馬政府執政去中國大陸跟海基、海協簽多項協議，立法院缺乏監督機制，2008年起杯葛監督條例的立法，很多兩岸協議沒有經過審查就生效。

2013年6月25日立法院決議服貿逐條審查，過去民進黨團也召開了20條公聽會，必須仔細審查，2014年3月17日前立委張慶忠半分鐘宣布服貿送院會，大家印象很深刻，所以3月18日太陽花學運起來，3月24日發生行政院鎮壓事件，4月6日前立法院長王金平承諾，沒有完成兩岸監督條例立法不會啟動服貿。

莊瑞雄說，提這個是讓大家比較，台美協定從2022年6月1日談到今年6月1日，駐美代表蕭美琴簽署，這麼多新聞報導但點閱率都不高，是國人無感嗎？不是，是對台美之間的貿易協定沒有那麼多疑慮，國人表示歡迎。

這次談判過程公開透明，好不容易達成，看到工商界表達有很大幫助，這是台美之間睽違10年的重大談判，如果做比較國人跟台美之間貿易協定是很安心，沒有看到民眾包圍行政部門，對於這次簽定的協定，國民黨有這樣要求，臨時會做政黨協商、逐條審查，民進黨表達歡迎，這個過程公開透明，可以讓外界檢驗。