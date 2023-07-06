麥格理證券攜手證交所舉辦投資講座，4、5日盛大舉行，邀請台灣散戶代表權證小哥，針對2023年下半年台美股市投資攻略與權證實務經驗進行分享，尤其搭配麥格理首發的美股指數權證商品，投資人不但免選股，只要辨別未來行情多空，即可使用台股證券戶輕鬆參與三大美股指數漲跌，是美股投資的一項新選擇。

麥格理台灣權證部門副總黃聖傑表示，美股指數權證商品因為報價與交易時間均與台股相同，投資人可不必再熬夜盯盤也能參與美股市場漲跌，並提醒投資人可掌握四大美股投資契機，如超級財報周、FOMC會議、總經數據公告以及13F持倉報告公布，在美股易產生波動時，善用權證槓桿的特性，適時用美股指數麥證放大美股指數的漲跌幅。

針對近期台美股市的盤勢解析，權證小哥則提到可善用技術指標「布林通道」來搭配使用順勢而為，尤其當股價月均線往上時，可找機會做多，而當股價來到平行的上通道時則可部分獲利了結。但當股價的K棒沿著上通道，之後離開上通道時，則表示漲勢可能將產生一個慣性的反轉，此時投資人該適時停損，並強調股市投資上停損永遠比停利來的重要。

對於麥格理權證新發行的美股指數權證商品，權證小哥指出，透過上述方法即可快速辨別市場多空趨勢，投資人可使用台股證券戶直接參與美股指數的漲跌，無須開立複委託或海外證券戶，也不用擔心保證金追繳的問題，方便又有效率，尤其麥格理指數權證商品以998海量掛單的高流動性為特色，當投資機會來臨時，讓投資人可方便進出抓緊投資機會。

麥格理憑藉著香港、馬來西亞、泰國、新加坡等海外市場成功權證發行經驗，在台首發海外指數權證商品，希望藉此活絡台灣權證市場，為台灣投資人提供更豐富多元的投資選擇。

為落實權證教育與宣導的品牌承諾，麥格理近年積極舉辦線上與實體的投資講座，並拍攝權證教學影音，讓投資人能更懂得如何善用權證這項工具，多空均可操作，讓投資策略更靈活。