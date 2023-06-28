《台美21世紀貿易倡議》首批協定1日於美國華府簽署，行政院預計29日通過相關協定內容，據悉，明日政院通過並不算真的生效，還須等美方國內走完程序，雙方才能同步執行，目前尚未有具體生效日期，但預料會在近期正式生效。

該倡議去年6月啟動，聚焦12項議題，當前已完成第一階段談判，聚焦貿易便捷化、良好法制作業、服務業國內規章、反貪腐、中小企業，前言及八個章節共81條條文，我方最快本月啟動第二階段談判，將鎖定環保、勞工及農業議題。

根據行政院議程，明日將討論經貿談判辦公室簽陳我國與美國完成簽署「駐美國台北經濟文化代表處與美國在台協會關於臺灣與美國間貿易協定」；知情官員指出，此程序只代表通過而非生效，因為美方政府尚未完成國內程序，這僅代表我國確定該協定可生效，但須等美方走完程序才是真的生效，目前沒有具體生效日期。

根據經貿辦日前公布的文件內容指出，本協定生效所須的內部程序，各方應以書面通知另一方，本協定應於「最後通知日的次日」生效。舉例來說，假使美方7月25日走完國內程序，該協定最終生效日將落在7月26日。

由於我方認為《台美21世紀貿易倡議》屬行政協定；根據《條約締結法》第12條，協定簽署後30日內報請行政院備查，並於條約生效後，以適當方式周知及送請立法院查照；也規定行政院備查時，應函請總統府祕書長查照轉呈總統。