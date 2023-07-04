台股站穩萬七，今收在1萬7140點，成交量3771億元，投資人感受到景氣有好轉跡象；國泰金總經理李長庚參加「國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇」受訪表示，通膨、利率變動已進入較為平穩階段，庫存也消化將告一個段落，預期下半年景氣、股市有機逐漸好轉。

不過，李長庚也提出警示，現在要當心的是國際貿易互相限制，這對景氣循環、產業發展不是正面因素，相關企業可能會受影響，投資人得留意事件發展的變化。

李長庚進一步指出，科技業上半年清庫存，營運相對辛苦，出口也連續好幾個月負成長，雖然國外需求未看到強勁回升，但至少庫存慢慢清到一個段落，整體來說，景氣有機會慢慢好轉。

中經院今也公布6月製造業採購經理人指數(PMI)為48.3％，雖然有回升、但仍連續4個月呈緊縮，；中經院院長葉俊顯表示，整體PMI上半年表現不如預期，但指數已有上升趨勢，意味「五窮並未六絕」，景氣慢慢往好的方向走，下半年表現優於上半年。

李長庚受訪時，面對媒體詢問國泰SOGO聯名卡可能8月中終止，與SOGO長達20多年的合作關係可能生變；李長庚表示，任何變動對消費者權利都存在不確定性，銀行主管提及持續與SOGO協調，希望找出確保消費者權利的辦法，由於協調還在進行中，待確認再向外報告。

國泰世華銀行總經理李偉正認為，當初跟SOGO簽的合約沒有到期日，合約應該是有效，即使雙方對合約有意見或爭議，除了透過法律程序解決位，雙方也可以坐下來共同協商、談判，最大的目的是確保國泰的卡友權益。