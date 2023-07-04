國內碳權交易所將於8月7日上線；國泰金控董事長蔡宏圖於「國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇」上呼籲，台灣企業應提早因應準備，碳稅、碳費的徵收，未來一定會從歐美國家擴散到亞洲，企業在新南向拓展時需加以關注。

國發會去年公布淨零路徑圖後，在 12 大領域都看到政府各部會積極推動，今年初也通過「氣候變遷因應法」、環境部新設立的「氣候變遷署」等措施，蔡宏圖表示，在這樣環境下，企業比過去更積極學習、勇於行動，相信聚集大家的力量，一定也能讓台灣脫胎換骨。

「國泰永續金融與氣候變遷高峰論壇」是台灣最早的大型永續與氣候變遷論壇之一，早在 2018 年就舉辦 CDP 與 TCFD 工作坊，每年擴大舉辦，持續引領參與者探討未來重要永續議題，蔡宏圖表示，過去2年參與的企業已經代表超過75％台灣證券市場總市值，以及超過一半的國家總碳排量。

蔡宏圖從國際趨勢觀察，企業面對環境挑戰更勝以往，更需積極採取行動；

自從 2021 年 COP26 成功凝聚全球國家領導人共識，包括各國同意減煤、淘汰無效率的化石燃料補貼、已開發國家同意提供資源加速新興市場轉型，透過公私部門合作(public- private partnership )的機制來擴大資金池，金融業也被期待有更多的參與。

國泰金控在永續金融與氣候行動努力多年，投入非常多的資源，成果有目共睹，蔡宏圖表示，很高興TCFD 在 2022 年度報告中將國泰金控選為全球十大典範個案之一，國泰也在去年成為金管會推動的「永續金融先行者聯盟」的五家創始成員之一，透過成員對議合的承諾，促使國內高碳排企業完成 2050 年淨零排放目標的設定。

此外，金管會即將推動的「永續金融評鑑」也將引導更多金融業者落實責任投融資，國泰也期許自己能持續成為典範金融機構。