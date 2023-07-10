覺得機票太貴而不想出國嗎？免費爽拿機票的好康來了！綜合香港媒體報導，香港快運航空(HK Express)將在7月11日上午10時30分開始，率先送出21626張由香港國際機場贊助的免費來回機票！

報導中指出，香港快運贈送的機票將以「先到先得」的形式送出，不必抽籤，凡是年滿12歲的香港住民就可以參加。活動將持續到7月24日，每位參加者在活動期間最多可以獲得1張免費來回機票。不過得獎後，旅客必須自行承擔相關稅項、附加費及其他收費。

由於這次的優惠對象鎖定通常居住於香港的人士，所有來回機票全都是從香港出發。香港快運提供了19個亞洲航點作為可選擇的目的地，包括括東京（成田）、東京（羽田）、大阪（關西）、福岡、名古屋、高松、鹿兒島、沖繩、首爾（仁川）、釜山、濟州、曼谷、普吉、清邁、峴港、芽莊、台北、台中和高雄。

不過台灣地區的民眾也別失望。國泰航空在7月25日至31日，以抽獎形式送出台北或高雄前往香港的機票。另外，大灣區航空也從7月3日至8月25日期間，送出1500張台北飛往香港的來回機票。可樂旅遊、易遊網與大登旅行社這3個指定台北旅行代理與大灣區航空配合，推出台北香港來回機票買一送一的活動。