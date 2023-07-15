大陸國家副主席韓正昨在北京會見英國渣打集團主席韋浩思。韓正表示，中國堅定不移走改革開放的道路，支持包括英國企業在內的各國企業在華實現更好發展。中央政府完全支持香港長期保持獨特地位和優勢，全力支持香港政府推進國際金融中心建設，保持香港長期繁榮穩定，歡迎渣打集團等國際金融機構積極參與粵港澳大灣區建設，為鞏固香港國際金融中心地位做出新的貢獻。

韋浩思表示，集團將繼續堅定投身中國市場，積極參與共建一帶一路和粵港澳大灣區建設，推動英中互利合作取得更多成果。