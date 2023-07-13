南投衛生局長陳南松親自進行醫療資源簡報，強調南投縣無重度急救責任醫院，南投市有21公頃醫院預定地，盼慈濟醫療資源能進駐。（南投縣政府提供／楊靜茹南投傳真）

證嚴法師聽取簡報後，立即交待師兄、師姐全力協助，允諾協助改善南投偏鄉醫療。（南投縣政府提供／楊靜茹南投傳真）

慈濟醫院進駐南投，南投縣議員們樂觀其成，期盼慈濟能在南投設置醫學中心，提升南投的醫療品質。（南投縣政府提供／楊靜茹南投傳真）

南投縣內沒有大型醫學中心，居民遇重大傷病得轉送台中市、彰化縣就醫，南投縣長許淑華日前率衛生局長陳南松等人至花蓮拜訪慈濟創辦人證嚴法師，強調縣府在南投市茄苳腳段一處21公頃為大型醫院預定地，邀慈濟醫院能在南投設置醫學中心照顧偏鄉；證嚴允諾全力協助。

許淑華日前率縣府團隊與林儒暘、林憶如等9名縣議員一同前往花蓮拜訪證嚴法師，感謝慈濟長期提供南投縣鄉親急難救助，疫情期間還提供人力、場地協助鄉親施打疫苗，一直是縣府最重要的伙伴與後盾，不過南投縣迄今沒有醫療學中心，盼醫療資源上也能獲得慈濟幫忙，讓南投人得到更好的醫療照顧。

陳南松進行醫療資源簡報，點出南投縣南投市、埔里鎮、草屯鎮、竹山鎮目前共6家急救責任醫院，只能負擔中度或一般急救責任醫院，尚無重度急救責任醫院，除了醫護人力不足、床位數量遠低於全台各縣市，也沒有醫學中心等級的大型醫院，目前南投市茄苳腳段有一處21公頃的醫院預定地，邀慈濟醫院到南投設置醫學中心造福鄉親。

證嚴法師聽取簡報後，立即交待師兄、師姐全力協助，後續縣府衛生局將與慈濟聯繫討論相關細節，針對需要的在人力、設備等醫療資源進行盤點。

許淑華代表全縣民眾向證嚴法師及慈濟團隊致謝說，南投縣醫療資源長期不足，感謝慈濟願意提供專業人員協助，希望未來持續保持良好的夥伴關係，持續攜手合作。

南投縣議員林儒暘、吳棋楠等人說，慈濟醫院進駐南投，大家都樂觀其成，期盼慈濟能在南投設置醫學中心，提升南投的醫療品質，一起保護縣民的生命財產安全，讓南投人無須再遠赴其他縣市就醫。