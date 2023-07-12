大陸國家副主席韓正昨日在北京，會見出席第十四輪中美工商領袖及前高官對話的美方代表。韓正表示，中美關係是世界最重要的雙邊關係，當今世界競爭無處不在，但應是促進共贏的良性競爭，而不是你輸我贏的零和博弈。

韓正表示，中國將堅定不移推進改革開放，歡迎包括美國在內的各國企業深耕中國市場，為維護全球產業鏈供應鏈穩定暢通、推動世界經濟發展作出貢獻。

美方代表稱，美中經貿關係緊密，當前面臨的困難和不確定性令人擔憂。美國企業界願繼續擴大與中國合作，積極發揮橋梁紐帶作用，推動美中關係健康穩定發展。