大陸官媒《經濟日報》發表評論文章稱，居民消費能力和消費信心仍待提升，消費市場恢復基礎還需鞏固。要通過各種措施恢復和擴大消費；需完善消費促進政策，優化擴大消費的相關稅收制度等。

署名「金觀平」的評論文章稱，面對總需求不足這個當前經濟運行的突出問題，必須大力實施擴大內需戰略，促進消費市場穩定恢復，從而充分發揮中國超大規模市場優勢，採取更加有力的措施，使社會再生產實現良性循環。

文章表示，中國經濟韌性強、潛力大、活力足，最終消費佔GDP的比重與歐美發達國家相比，仍有很大提升空間。

文章認為，首先要多措施釋放消費潛力，推進消費升級。多管道增加城鄉居民收入，使居民有穩定收入能消費、沒有後顧之憂敢消費。通過合理增加消費信貸，支持住房改善、新能源汽車、養老服務、教育醫療文化體育服務等消費，使消費潛力充分釋放出來。

其次，培育新型消費，創新消費場景。加快補齊消費基礎設施短板（指不足之處），推動城市商業基礎設施升級，以縣城為中心提高縣域消費供給能力，加快建設數位化新型流通設施；同時也需要完善消費促進政策，優化擴大消費的相關稅收制度，完善消費金融制度。

此外，還要積極發揮民營企業在恢復和擴大消費中的作用；特別要在優化營商環境、培育壯大經營主體上下功夫出實招。