國泰投顧表示，優質策略部分，包括優質股及投資等級債。該投顧看好具有低景氣相關並具有高定價能力的優質品牌企業，由於這些公司營收可預測性高、股價的波動度相對較低；在債券的部分，優質的投資等級債券是首選，具低違約率的優勢有助於抵抗景氣下行風險。

至於趨勢策略部分，國泰投顧看好長期成長型企業的股價爆發力以及印度市場的發展潛力。尤其成長產業在去年通膨與升息的洗鍊後，許多破壞式創新的企業實力依舊堅強，在經過震盪反覆整理之後，今年仍具有表現空間。

另外在轉機策略方面，國泰投顧將日本以及可轉機視為轉機標的。國泰投顧表示，日幣貶、日本率先開啟國門迎來消費大潮是關鍵因素，加上今年股神巴菲特對日股的關愛引領外資跟風，諸多利多因素匯聚，未來日股行情仍不容小覷。此外，可轉債兼具股債特質的優勢，下檔風險相對低又能參與股市上行的機會，在債券市場領域具有其獨特性，也可納為投資組合的基本配置。