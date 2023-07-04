加拿大眾議院保守黨副黨魁蘭絲蔓4日至9日率團訪問台灣，將拜會蔡英文總統、賴清德副總統等人，外交部表示，值此之際，加國國會議員組團來台，充分展現對台灣的堅定支持，也將有助深化台加雙邊夥伴關係。

加拿大國會訪團成員包括眾議員賈尼斯（Garnett Genuis）、席貝克（Kyle Seeback）、吉兒（Marilene Gill）、歌德荷（Marie-Helene Gaudreau）、庫柏（Michael Cooper）、艾亞（Chandra Arya）及貝瑞特（Michael Barrett）共計8位跨黨派議員。

外交部發言人劉永健指出，訪團在台期間將拜會蔡英文總統、賴清德副總統，國安會祕書長顧立雄，接受外交部長吳釗燮款宴，並與我國資深官員及各界人士就台加雙邊關係及台海安全交換意見。外交部對蘭絲蔓一行來訪表達誠摯歡迎。

他說，訪團成員分屬加國主要政黨，並為加國聯邦眾議院「外交暨國際發展委員會」、「國際貿易委員」、「原住民暨北方事務委員會」及「程序暨議場事務委員會」等各重要委員會成員。在中國持續片面升高區域緊張情勢之際，加國國會議員組團來台，充分展現對台灣的堅定支持。

外交部強調，台加互為共享民主、自由、人權及法治價值的緊密夥伴，相信經過此次訪問，訪團成員將進一步瞭解我國及區域現況，有助持續在加國國會推動深化台加雙邊夥伴關係。