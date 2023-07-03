美國聯邦眾議院「共和黨研究委員會」（RSC）主席赫恩今天率團訪台，將拜會總統蔡英文、副總統賴清德等人，就台美關係相關重要議題交換意見。外交部表示，在中國持續片面升高區域緊張情勢之際，美國國會密集籌組訪團來台，充分展現對台灣的堅定支持。

「共和黨研究委員會」成立於1973年，在本屆國會中共有175位議員，是眾院共和黨的重要次級團體。訪團於7月3日至7日訪問台灣，成員還包括歐文斯（Burgess Owens R-UT）、法德（Mike Flood R-NE）、柯林斯（Mike Collins R-GA）、傅萊（Russell Fry R-SC）、賽爾夫（Keith Self R-TX）共6位聯邦眾議員。

外交部發言人劉永健指出，訪團在台期間將拜會蔡英文、賴清德，以及我國政府資深官員與智庫學者等人，並接受外交部長吳釗燮款宴，就台美關係相關重要議題交換意見。外交部對赫恩一行來訪表達誠摯歡迎。

他說，本團團員都是長期以行動力挺台灣的重要友人，舉凡在支持台美在安全、經貿乃至國際參與上各種交流合作的各項國會倡議，都可以看到赫恩及其他團員的身影。

外交部認為，在中國持續片面升高區域緊張情勢之際，美國國會密集籌組訪團來台，充分展現對台灣的堅定支持，相信訪團的來訪，將能有助深化對區域情勢的瞭解，進一步提升台美雙方在全球各領域的緊密合作關係。