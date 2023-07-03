賴清德副總統今天接見日本議員訪問團表示，「台美21世紀貿易倡議」首批協定已完成簽署，臺灣非常期待能跟日本展開類似的貿易協定。訪團團長前原誠司則強調，日本已修訂「安保三文件」，未來會增加該國防衛預算，「自己的國家自己救」，並將統合嚇阻的能力，相信對東北亞地區的和平與繁榮能有所貢獻。

賴清德今天接見由日本眾議員前原誠司率領的「立憲・維新・國民超黨派臺灣訪問團」，成員尚包括眾議員渡辺周、藤田文武等。

賴清德表示，臺灣與日本有很深的淵源，關係也非常密切。面臨天災時，彼此幫忙，互相支援，也合力面對COVID-19疫情，日本捐贈疫苗給臺灣，臺灣也提供防疫物資給日本，充分展現臺日關係友好。

在貿易方面，去年臺日雙邊貿易總額高達882億美元，創歷史新高，日本是臺灣第3大、臺灣是日本第4大貿易夥伴。他感謝日本政府支持臺灣加入CPTPP，也希望日本持續給予臺灣協助。「台美21世紀貿易倡議」首批協定已完成簽署，他說，臺灣也非常期待能跟日本展開類似的貿易協定，增進彼此的貿易關係。

另外，台積電到日本投資設廠，有許多問題需要日本政府協助，他希望國會議員們能給予支持。日本首相岸田文雄日前主持G7峰會的表現傑出。他說，臺灣希望能與日本共同合作，推動區域的和平穩定，也會竭力維護兩岸和平穩定的現狀，強化自身國防力量，希望跟印太地區民主國家合作，達成和平的目標。

前原誠司致詞時提到，此次訪團成員包括日本立憲民主黨、日本維新會、國民民主黨等三個在野黨，他們都非常期盼和臺灣加強關係。臺日共享自由、民主、人權和法治等普世價值，臺灣對日本而言是非常重要的友人。日本支持臺灣期盼維持現狀的主張，也絕對反對用武力片面改變現狀的作為。

他認為，臺灣在新冠疫情管控有傑出的表現，卻無法參與「世界衛生組織」（WHO），對世界而言是巨大的損失。此外，在貿易和技術等方面，他也期盼臺灣有機會加入CPTPP，日本會盡力給予協助。

去年年底，日本修訂「安保三文件」，他說，未來會增加該國防衛預算，日本朝野都支持強化國防力量的作為。面對中國、北韓、俄羅斯等與我們持有不同價值觀且不斷擴張武力的國家，我們必須堅守自己的價值觀與行動，「自己的國家自己救」，並統合嚇阻的能力，相信對東北亞地區的和平與繁榮能有所貢獻。

前原誠司指出，日本已提出「經濟安全保障」的構想，對於享譽盛名的台積電到熊本縣設廠，他表示相當歡迎。日本會在國際場合支持臺灣，希望未來臺日共同發展能更上一層樓。