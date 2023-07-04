大和研究所（Daiwa Institute of Research）認為，中國大陸並沒有縮小出口限制的對象，但日本、美國、荷蘭自然也包括在內。因此，可以這麼說這是一種報復性的措施。

中國大陸全球礦業協會指出，北京政府會對美國所主導的限制中國大陸獲取晶片相關產品的政策，已經有了反應，但這並不令人感到意外。這些遭到限制出口的金屬，中國大陸擁有的全球產量在9成左右，故已經擊中了美國貿易限制的要害，是一種非常基本的貿易談判策略。

上海顧問公司Intralink表示，中國大陸供應商將失去全球客戶，如果中國大陸真的拒絕出口，短期內將導致供應問題。這不能說是一種瓶頸，因為沒有困難的技術阻礙，但要尋找新原物料的供應商並沒有這麼容易。

有家生產鍺金屬的陸企認為，出口管制消息傳出後，一夜之間海外詢價數量激增，主要來自歐洲、日本和美國。獲得出口許可證可能需要長達兩個月的時間，故這些海外買家需要提前儲存更多貨，少說要兩個月的庫存。國內外出口報價已分別漲至每公斤一萬人民幣，約1,380美元與1,500美元以上。