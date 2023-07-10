你還在苦熬年資、凹特休嗎？28歲的挪威社群媒體經理Lene Vindenes已經過上每年享有25天有薪假的生活。她任職的公司還要求每個人夏天都要放假3周。

美國財經媒體CNBC報導指出，美國沒有法律規定的有薪假，許多人連要申請休假都很忐忑，因此美國人平均每年有9.5天的應休未休假，不少人也坦承，就算休假期間也在工作。但在挪威，大人也可以安心放暑假。Lene Vindenes住在挪威奧斯陸，和大多數的歐洲國家上班族一樣，她依法有權享受大量的有薪假。

她的公司保證員工每年有25天有薪假，並且在6月至8月的夏季期間，要求她休假3周。她就曾利用機會花了4周的時間環遊歐洲。

放長假時，一開始她也很難適應。她坦承，下班後真的很難不去查看電子郵件。為了安心休長假，她會先跟客戶預告休假期限，及早了解客戶需求，也會找好工作代班人，提醒老闆工作的安排，然後她就關閉所有工作相關的郵件和簡訊通知，避免假期受到打擾。

她表示，工作之外，還有許多東西可以體驗，而且「工作不代表一切」，她並不希望讓工作成為她的標籤。