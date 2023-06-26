今年3月公共政策網路參與平台有網友針對「周休3日」及降低每周工時提案，行政院人事行政總處今(26)日回應，由於相關機關和團體多數不贊成本案，因此不予參採。勞動部表示，國內面臨缺工嚴重，社會也尚無足夠共識及配套來支持全面實施，加上對社會各面向影響廣泛，因此不宜貿然全面實施。

勞動部勞動條件及就業平等司長黃維琛指出，全國性勞雇團體代表多認為目前我國缺工問題嚴重，且事業單位型態以中小企業為主，再加上各行各業工作型態不同，需有相關配套才能進一步討論，因此現階段實施全國一致周休3日有所困難。

而學者專家認為，我國立法強制周休2日已較其他國家立法先進，工時過長主因在於事業單位法令遵循不佳。目前我國社會尚未有足夠共識及配套措施，足以支持全面實施周休3日。

黃維琛指出，以教育現場為例，在學習時數不變之前提下實施周休3日，代表學生每日上課時間將增加、課程安排必須更為緊湊，或是壓縮寒暑假期間才能完成課程；而課程教室空間的使用安排也會因為排課天數壓縮造成使用空間不足，難以因應。

金融機構及股匯市部分，周休三日將導致股匯市交易時間、交易量減少，間接造成證交稅及券商收入減少，粗估1天平均交易量約新台幣2000億元，若強制周休三日，全年證交稅大約減少新台幣300億元。

產業經濟部分，企業人力成本與營運上升，連帶影響物價形成通膨壓力，對於外銷導向的企業來說，若國外未實施周休3日，我國卻實施，恐不利國際競爭。

黃維琛強調，全面實施周休3日或縮短每周工時，現階段並不是好時機，也還不到立案成熟的階段，待時機成熟會再進一步討論。