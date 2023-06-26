內政部7月1日起將實施6大新制，其中「平均地權條例」打擊投機炒作5大措施、警察人員警勤加給調高15％，都將於7月1日實施，「300億元中央擴大租金補貼專案計畫」、「社會住宅包租代管4.0」，則於7月3日開始受理申請。

內政部指出，「平均地權條例打擊投機炒作措施」將於7月1日起實行，包含限制換約轉售、管制私法人買受住宅、檢舉獎金制度、預售屋解約申報登錄、地價評議委員會專業化等內容，目的是打擊投機，保障正常交易，引導房市穩健發展；同時配合司法院推動「曝險少年行政輔導先行」措施。

此外，7月1日起新版警察人員警勤加給表也將生效，警勤加給各級別支給數額調高15％，第一級由8435元修正為9700元，第二級由7590元修正為8730元，第三級由6745元修正為7760元。內政部指出，警察直接受惠加薪，也為社會各界對警察辛勞付出表達肯定，對鼓舞全體警察同仁工作士氣，有相當正面的效益。

另，「300億元中央擴大租金補貼專案計畫」將於7月3日開始受理申請，預計協助50萬戶租屋家庭減輕負擔；補貼金額依地區、家庭成員人數及身分等條件分級為每月2000元至8000元，針對單身青年、新婚家庭、育有未成年子女家庭、經濟或弱勢家庭加碼至少1.2倍至1.8倍。

內政部指出，「社會住宅包租代管4.0」7月3日起由國家住都中心及地方政府陸續開辦，開發期2年、後續管理3年，預計執行到2028年，提供房東修繕費、保險費、公證費補助，房客可申請租金補貼，雙方都有包租代管業者免費專業服務，房東、房客都可受惠。

最後，內政部指出，建築研究所推動「建築能效評估及標示制度」，由公有建築帶頭做起，公有辦公、服務類建築在申請綠建築標章時，需同時申請建築能效評估，以引導民間建築跟進，從7月1日起採分年分階段實施。