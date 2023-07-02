彰化縣文化局鼓勵私有老屋活化再利用，辦理「歷史老屋活化再利用補助計畫」，補助金額最高50萬元，原申請日期到6月底，再延長到9月底。彰化縣長王惠美指出，老屋活化也可做為青創園地，提供社區服務，帶動地方發展。

文化局長張雀芬說，「彰化縣歷史老屋活化再利用補助計畫」小型修繕補助比例最高為50％，最高補助金額為50萬元。補助項目包括「小型修繕類」及「文化經營類」。

她指出，「小型修繕類」補助以恢復老屋原貌工項為原則，如結構補強、屋頂防水、內部地坪整修、天花板裝修、內部牆面裝修、內部地坪裝修及必要之機電設施等，並可包含規劃設計費用；但不含裝潢、新建、改建及擴建。

「文化經營類」申請者需於歷史老屋從事經營包括文化藝術、公共事務、公開展覽等，還另可申請每月5千元補助。盼能結合公、私部門力量，合作推動歷史老屋修繕及創意經營，振興地方文化藝術與活絡產業經濟，讓老屋風華再現，重修舊好。

已有不少創業青年申請老屋活化補助經費後，整修自宅或租賃的老屋創業，並成為在地觀光名店，例如，田中鎮女人香臭豆腐店負責人黃小莉在老屋賣傳統美食臭豆腐，她把店內佈置成小藝廊，還結合新住民老師開辦亞洲鄉村廚房課程，教民眾做越南、印尼、泰國、日本等國傳統美食。

黃小莉表示，她對老屋情有獨鍾，當初申請的是文化經營類租金補助，已申請2年。對於青創者而言，要在老屋營業，第一步就是先投入老舊管線等設施更換等，若能獨得租金補助，多少可減輕創業壓力。女人香臭豆腐店走出自己的風格後，現已成為不少旅遊電視節目的採訪對象。

曾到英國留學英國的楊雅婷利用彰化縣歷史老屋活化再利用補助計畫50萬元，以及彰化縣青年創業獎勵補助30萬元，將位於彰化市傳統三民市場內的老屋改造，成立「巷弄長壽」老屋咖啡館，讓早已荒廢的老屋重獲新生，並提供給慢飛天使在店內實習機會。