「軍中情人」方季惟日前在衛視中文台《一袋女王》，分享自己20歲，意外成為周星馳電影女主角的難忘故事。她說，當時跟向華勝面談時，她已經卸完妝正要休息，正當她慶幸不會被選上時，向華勝突看起她的手相，表示她有成功紋，決定由她演出女主角，主持人曾國城笑說：「他不看長相，看手相的」。該電影一上演就創下1.7億票房佳績，被大家羨慕說好精彩的20歲。

方季惟20歲時常跑外島勞軍，人生中勞軍次數超過160次，被譽為「軍中情人」。方季惟說，當時她跟潘美辰在馬來西亞跑完30場演唱會，唱片公司老闆要她直接飛香港好好休息，方季惟雖然懷疑但還是照做，就在唱片公司經理陪同下到了香港。

第一晚，方季惟已經卸妝準備睡覺，突然經理跟她說有部電影想找她演，要她下樓跟片商聊聊，方季惟心裡還有點慶幸，想說對方如果看到她已經卸妝的臉絕對不會找她演戲。到了現場方季惟才知道原來要面談對象是香港影壇要角向華勝，正在找台灣女主角，於是葛福鴻就向向華勝推薦她，所以唱片公司才謊稱要方季惟到香港休假，其實是來面試的。

方季惟透露當時周星馳同時軋5部電影，雖然很忙但也很愛鬧她，當他知道方季惟要唱廣東話主題曲，現場示範如何發音，不過一唱完就被吳孟達吐槽，方季惟才知道周星馳在開玩笑。本集將於7月3日(一)晚上11點衛視中文台播出。