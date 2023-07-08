由於率取率不到3％因此競爭相當激烈。（范揚光攝）

中華航空8日舉行空服員招募初試，吸引近4千人報考，左為華航空服員訓練中心。（范揚光攝）

疫後航空旅遊業急速回溫，中華航空8日舉行空服員初試，吸引近4千名考生報名，這也是華航睽違3年後首度招募空服員；由於率取率不到3％，考生們莫不卯足全力與其他人一爭高下。

考生胡先生受訪時說，去年畢業後就陸續尋找航空相關產業的工作，剛好華航今年招考空服員，所以把握這個難得的機會爭取表現；此外，自己過去也曾經搭乘華航班機出國，對於空服員竭誠為旅客解決問題的服務態度留下深刻印象，因此也期勉自己能用相同的態度來面對任何人。

華航空服處經理潘媚恩指出，這是華航在疫情過後首度招募空服員，在短短7天的報名時間內就有將近4千人踴躍報考，下周六（15日）複試後預計錄取約1百名考生，最快8月就開始分批報到受訓。潘媚恩也說，為了因應客運復甦及人力需求，除了陸續召回2019年錄取的考生外，今年還會前往越南及泰國招募外籍空服員。

潘媚恩也強調，考生除了需要具備高度服務熱忱、良好溝通能力和積極樂觀的個性外，最重要的是要有同理心；至於具有護理背景及多國語言能力的考生，也是招募時考量的重點。

華航發布新聞稿表示，為了拓展航線及機隊汰舊換新，除了陸續引進49架新型窄體及廣體客機外，今年還將招募地勤、客服、航務簽派員、人資及修護等職務，並持續招考培訓機師，目前累計已釋出超過4百個職缺，歡迎嚮往航空業的民眾前來報考。