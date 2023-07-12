大學分科測驗7月11日至12日登場，第一節考物理。由於去年物理科被稱為「史上最難」，考生都認為今年題目較簡單，若有掌握好物理基本概念，可寫得較順手，並分享雜技表演題敘述較長，要花一點閱讀才能理解。
成功高中考生蔡坤融表示，今年物理考題比去年簡單，計算題也較不複雜，各式題型平均分配，沒特別感覺題目生活化，但記得有一題引述雜技表演者單手拋球，主要考學生拋體運動概念，因題目較長，需要花一點時間理解才能作答。
新店高中考生雷詠恩表示，今年物理考題較多基本題，整體難度比去年簡單，因動量相關題目很常出現，印象比較深刻。整體而言，如果有掌握好物理基本概念，可寫得較順手。
成功高中考生陳鴻志則表示，身邊不少同學反映今年物體考題較簡單，計算題也少可以寫得快，倒是化學考題計算題很多，差點寫不完；在興高中學考生張維心說，今年考題比去年簡單，寫得較順暢，但計算題較難，也得花時間應對。
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