阿里山鐵路42號隧道壁體襯砌施工。（阿里山林鐵及文資管理處提供／廖素慧嘉市傳真）

阿里山鐵路42號隧道已打通。（阿里山林鐵及文資管理處提供／廖素慧嘉市傳真）

阿里山林鐵從業人員招募海報。（阿里山林鐵及文資管理處提供／廖素慧嘉市傳真）

阿里山鐵路中斷至今10多年，正在修建42號隧道，預計明年中全線通車，阿里山林業鐵路及文化資產管理處將招募新員工正備取共66名，以備投入更多人力擴充服務量能，8月報名，9月辦理甄試。

阿里山林鐵及文資管理處表示，阿里山鐵路因2009年八八風災受創嚴重，柔腸寸斷而停駛，修建6年，原預定2015年底全線通車，但當年9月間又遭逢杜鵑颱風侵襲，造成十字路站至屏遮那站間的42號隧道有2處嚴重崩塌，無法全線通車，鐵道中斷至今14年。

阿里山林鐵及文資管理處指出，42號隧道長1106公尺，持續搶修，原預定今年底通車，因缺工缺料，包商進口炸藥受延宕，工期展延，去年底打通隧道，預計今年11月底完工後、鋪設軌道、試車，報交通部檢核，明年6月全線通車。

阿里山林鐵及文資管理處因應鐵道全線通車，招募新員工，將培訓為阿里山林鐵的儲備列車長或司機員，名額66名，包括正取22名、備取44名，起薪每月3萬500元至3萬7880元，執勤另有乘務旅費、安全獎金等，8月14日至8月18日開放報名，9月甄試。