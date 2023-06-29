台9線蘇花公路159.3公里大清水隧道施工交管時間。（公路總局提供／王志偉花蓮傳真）

台9線蘇花公路159.3公里大清水隧道南口，今年初遭大量崩塌土石淹沒，造成明隧道重創，現在已逐漸修復，期間因工程所需仍採機動性管制放行。公路總局四工處表示，接著將進行大梁吊裝作業，預計7月3日至7月28日實施交管，因正逢暑假國旅高峰，呼籲用路人提前規劃行程。

公路總局表示，大清水明隧道將於7月3日到28日進行交通管制，北端管制點為大清水管制站（158.2K）；南端管制點為匯德隧道北口（161.3K），每日9時至16時實施整點放行1次（中午12時至13時不管制），期間7月3日至6日為配合大梁吊裝作業需夜間交通管制：每日自20時至翌日凌晨4時實施每2小時放行1次（7月7日至28日夜間不管制），請用路人提前規劃行程，並配合現場交維及人員指揮通行。

蘇花公路大清水隧道上方邊坡，今年1月11日因地震及強降雨，出現大規模坍方，下方明隧道長達25公尺遭大量土石壓毀，漏夜搶修，期間春節、清明連假以及端午假期放行通車，並先完成預防小型落石的簡易鋼棚架防護設施，以策安全。

隨鋼棚架完工後，公路總局接續進行鋼構明隧道工程，預計今年10月底前完工。

公路總局呼籲，強降雨期間請用路人避免行駛山區公路；可利用公路總局智慧化省道即時資訊服務網及收聽警廣路況廣播，或手機下載「幸福公路APP」掌握路況，務必留意公路交通相關資訊。