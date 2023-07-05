受西南風影響，台東地區今出現焚風，民眾直呼真的有「夏」到，位在豐樂工業區戶外溫度計似乎也被曬昏頭，螢幕顯示51.9度高溫，不過根據中央氣象局資料顯示，在台東大武站測得最高溫36.7度，研判可能受周邊熱源影響，導致溫度計飆高。
「今天的台東真的是有『夏』到！」，李姓民眾說，感覺得到太陽火辣辣的熱情，就連風吹起來都是燒的，光是在外面曬一下就頭暈腦脹，滿身是汗，走進了冷氣房裡，就不想再出門了。
今天氣晴朗炎熱，台東縣籠罩在高溫下，街道路上可見「防曬做好做滿」的行人，衣帽、口罩、墨鏡、陽傘統統穿戴上身，機車騎士也爭搶陰涼處停等紅燈，設置於豐樂工業區的戶外溫度計，暴露在艷陽下無處可躲，似乎熱昏頭了，下午3點半時顯示溫度攝氏51.9度，刷新台東2004年40.2度的歷史高溫，網友紛紛留言「可以煎香腸」、「熱到當機」、「破表了」。
台東氣象站主任黃嘉美表示，今日台東市區量測到的氣溫大約32左右，研判可能2種可能性，可能是溫度計壞掉，或是被附近的金屬或不明熱源影響，而導致溫度計飆高。
中央氣象局今針對全台9縣市發布高溫「橙色燈號」，預測最高氣溫在36度或以上，而台東縣則是「黃色燈號」，預測最高氣溫在33至35度之間，且受到西南風沉降影響，已有焚風發生，提醒民眾注意防曬、多補充水份、慎防熱傷害。
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