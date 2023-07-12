台北市南京西路311號前10日出現長20公尺、寬15公尺且深度約2.5公尺的坑洞，工務局表示，目前已完成民生管線佈設，正進行路面銑鋪。（劉彥宜攝）

台北市南京西路311號前10日出現長20公尺、寬15公尺且深度約2.5公尺的坑洞，工務局表示，目前已完成民生管線佈設，正進行路面銑鋪，並做透地雷達檢測，預計晚上開放單邊雙向通車，另外單邊則做低壓灌漿，未來將依透地雷達檢測結果，做地質改良的低壓灌漿。

工務局總工程司李文芳指出，目前天坑都已經完成填平，正做路面銑鋪，完成後進行透地雷達輔助，以了解地下地質狀況，並做地質改良的低壓灌漿，加強地盤孔隙和結構強度，預計晚上開放單邊雙向通車，另外單邊做低壓灌漿，明日早上進行施工，以南側先行施工，完成後調撥到北側，南側通車、北側施工。

而原預計13日晚間通車，工期提早至今晚通車，他解釋，此次民生管線整合挖補，避免長期管線施工，早上已大部分佈設完成，才可以順利做鋪設馬路。瀝青降溫後才可以通車，希望晚上可以順利通車。並將針對周遭建築物、路面進行檢測點佈設，進行為期6個月檢測，持續關注路面和建築物變化環境，目前均符合安全無異常

工務局說明，透地雷達可探測地下狀況，為補強道路的輔助工具，原理是利用雷達脈衝波探測地下不同材質介面間的關係，雷達反射波可在岩石、土壤、淡水、人行道等各種結構物介質使用，探測的深度範圍在一般土壤及混凝土等介面分布情形，經有經驗的工程師判讀，以了解地表下的物質材質變化、空隙和裂隙等。

衛工處補充，北市污水下水道發展約50年，已建設的污水管渠長度逾272萬公尺，污水管渠長期埋設在地底下，在長期通水後，可能會產生堵塞、侵蝕、劣化等情形。為延長污水管渠使用壽命，衛工處自2019年已有計畫性的分4期12年辦理全市污水管渠延壽檢視作業，並將於1個月內，針對靠近淡水河的環河北路周邊共11條污水管優先進行檢視。