位在台北市大同區南京西路與貴德街口的「天坑」，歷經週末兩度崩塌後，北市府持續進行灌漿作業，目前該地已經趨於穩定。中華電信、天然氣及自來水等業者也進駐鋪設管線，預計於11日下午5時，土木技師公會將派員使用透地雷達檢查，確定地下無空洞且無新的掏空區域後，就會重新鋪設路面，該路段最快於13日通車。

南京西路與貴德街口路段，於8日深夜出現坑洞，新工處也隨即聯絡工程單位進駐，先是開挖坑洞確定掏空面積與深度，並確認非自來水管漏水導致地基掏空後，隨即進行灌漿處理，並於9日下午完成路面鋪設，並開放人車通行。不過路面才剛鋪好沒多久，10日凌晨再度發生路面坍塌情況，面積甚至比之前又再更大。

工務局表示，經查後發現確定為衛工處的汙水管線破損，造成土壤經管線破損處被帶走，進而行成坑洞。目前除了在現場持續灌漿作業外，因第2次崩塌而造成的管線毀損部分，中華電信、天然氣及自來水等業者也進駐重新鋪設管線。

而土木技師公會則預計於11日下午5時，於當地鋪設透地雷達檢查，確定地下無空洞且無新的掏空區域後，就會重新鋪設路面，該路段最快於13日通車。