南京西路出現「天坑」，台北市府緊急處理（資料照／劉宗龍攝）

繼台北市信義區日前出現天坑，大同區南京西路、貴德街口也爆出因汙水管漏水出現天坑的事件。國民黨台北市議員游淑慧提到，2次天坑事件讓她回想起多年前到日本考察路平時的景象，並感嘆台灣許多縣市也曾到日本考察過，但取完經後，真的有學習和落實嗎？

游淑慧今（11）日在臉書指出，信義區天坑和這次南京西路天坑事件發生後，台北市都立即出動「手動透地雷達」，檢測案發地地下地質地層狀況。這2次事件，讓她回想起多年前台北市政府到日本去考察路平時，東京都政府就已經介紹，他們會使用透地雷達車，來做為平日道路地基的巡檢。

游淑慧比較台灣和東京的差別，台北是發生坑洞後，並使用手推式透地雷達；東京則為平時地質巡查，提前發現狀況，並使用車載式透地雷達，效率效益大不同。

游淑慧直言，台灣有許多縣市也都曾到日本考察過道路維護管理，可是取完經後，真的有學習和落實嗎？且台北市至今仍沒有透地雷達巡查車，做為日常地質巡檢，而全台灣可能也沒有幾台。

針對這2次天坑事件，游淑慧說市府的工務老經驗人才，幾乎第一時間都憑經驗判斷出原因，只是最後還是需要花時間等待科技的確認。游淑慧強調，地質和管線檢測，不應出事才做，應盡速建立平常地質和管線巡檢機制。