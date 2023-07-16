8月底前，鉑麗安全日餐廳提供一系列台灣綠竹筍風味料理迎客。（JR東日本大飯店台北提供)

花園thai thai推出道地泰式4人合菜套餐，加碼推出多加1元可享4人份附餐無限品嚐。（台北花園大酒店提供)

花園thai thai泰式餐酒館以經典泰式料理為主軸，近年來，泰式特色料理深受國人喜愛。（台北花園大酒店提供)

疫情解封，加上長達2個月的暑假，餐敘外食需求大增。星級飯店瞄準民眾餐敘需求，不約而同推出滿額送抵用券、上網留言送龍蝦、加1元無限供應等優惠刺激消費，讓民眾省錢吃大餐。

JR東日本大飯店台北迎來開幕兩周年，歡慶2周年，館內的Brilliant鉑麗安全日餐廳即日起至9月30日止特別推出滿千送300元抵用券活動，抵用券可用於下次消費2000元時折抵1張；還有8人同行用餐，上網評論留言就可加碼贈送每人半尾龍蝦料理。

Brilliant鉑麗安全日餐廳主廚團隊運用大量台灣在地新鮮食材，烹調出豐盛的異國美饌與日本東北的經典料理、台式料理及精緻美味的甜點、冰淇淋等，主廚推薦必吃的有威靈頓牛排、西班牙海鮮飯、橫手炒麵、海鮮百匯等。因應季節性食材，餐廳還會不定期推出主題料理迎客，8月底前，鉑麗安全日餐廳提供一系列綠竹筍料理，吃得到融合台日風味的「燒．麻婆和牛＆綠竹筍」、改良自日本秋田煙燻蘿蔔的「破布子滷綠竹筍＆莫札瑞拉起司」、米粒吸收滿滿高湯精華的「蒸．古早味綠竹筍炊飯」及清爽開胃的「華爾道夫綠竹筍蟹肉」等。

台北花園大酒店旗下花園thai thai泰式餐酒館，以經典泰式料理為主軸，7月起推出全新4人合菜套餐，包括泰式椒麻雞沙拉、泰式燒烤牛、泰式鮮蝦綠咖哩等共7道精選美饌搭配經典特色小菜、泰式奶茶、泰式冰淇淋及無限供應的泰國香米飯，優惠價2799元加1成。民眾點購4人合菜套餐，另加1元再享4人份附餐無限品嘗，等於只要加1元銅板，精選小菜、泰式奶茶、泰式冰淇淋、泰國香米無限供應。

天成飯店集團品牌行銷公關處總監趙芝綺表示：「近年來泰式特色料理深受國人喜愛，時值暑假，搶攻聚餐商機，推出超值4人合菜套餐，不用搭飛機就可徜徉在泰式異域佳餚中，預估可提升1成業績。」