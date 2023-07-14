山西省朔州市日前發生一起凶殺案，一名王姓男清潔工疑因被投訴「沒掃乾淨」，遭到主管罰款5元人民幣（約新台幣21元），不爽遭罰王男竟痛下毒手狠殺對方，警方隨即祭出3萬人民幣（約新台幣12萬元）獎金緝凶，而王男今（13日）也已落網。

綜合陸媒報導，事發於7月11日上午8時許，王姓清潔工疑似被投訴，地上留有塑料袋未清乾淨，因此遭到主管開罰5元人民幣（約新台幣21元），沒想到雙方爆發口角衝突，王男一時氣憤竟手持武器攻擊，導致傷者送醫仍不治身亡，犯案後王男也逃逸無蹤。

朔州警方接獲通報後，立即公開犯嫌特徵，盼民眾能提供線索協助緝凶，「案發後逃跑時穿綠色短袖上衣、深色褲子、頭戴灰色帽子（不排除更換衣服），請民眾積極提供線索，配合抓捕，凡提供有價值線索抓獲嫌疑人，或配合公安機關抓捕犯罪嫌疑人者，獎勵人民幣3萬元（約新台幣12萬元）。」

對此，警方表示，王姓犯嫌今（13日）已被逮捕，至於犯案動機及事發經過仍待進一步調查釐清。

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